Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин

Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин
Температура воздуха в Афинах достигает +47 градусов. Фото: unsplash

В Греции спасли более 300 людей из района сильного лесного пожара в Афинах. Об этом завил замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

Спасателям пришлось действовать минимум в 315 случаях, чтобы помочь людям. Они будут работать всю ночь, тушить пожар с населенными пунктами Адамес, Варибоби и Фракомакедонес недалеко Афин. Об этом сообщает ТАСС.

Хардалиас отметил, что это один из самых сильных пожаров за последние 40 лет. Начался он фоне жары. Температура воздуха в Афинах достигает +47 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил президента России и другие страны за помощь в тушении лесных пожаров. За это он выразил благодарность главам Азербайджана, Испании, Украины и другим странам. Эрдоган также поблагодарил глав Хорватии, Ирана и Катара за сочувствие в турецкой беде.

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