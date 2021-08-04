Утро среды преподнесло трехбалльные пробки в Петербурге

Автомобильные дороги Северной столицы в среду утром не сильно загружены пробками. На улицах города мало «красных» участков.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 08:20 заторы на дорогах достигли 3 баллов. Такая ситуация продолжится вплоть до 14:00. А затем, может быть, спадет.

Красным отмечены участки на Садовой улице, на набережной реки Фонтанки, на Тульской улице, на Свердловской набережной, на площади Революции, на набережной Обводного канала, на проспекте Народного Ополчения, на Московском шоссе, на КАД, на Мурманском шоссе, на Ленинградской улице, на проспекте Косыгина, на шоссе Дорога Жизни, на Ивановской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в среду будет холодно и дождливо.