Корова устроила гонки с автомобилями на Софийской

Корова устроила гонки с автомобилями на Софийской
Корову заметили на Софийской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Софийской улице в Петербурге заметили бегающую вдоль трассы корову.

Инцидент произошел во вторник, 3 августа. Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Рыжая с белыми пятнами корова совершала пробежку вдоль дорожного полотна. В скорости она транспортным средствам все же уступала.

«Беги, Форест, беги», — написал пользователь.

«А у вас молоко убежало», — отметил подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили лосей в Мурино. Животные прогуливались по дороге, пока ездило не так уж много машин.

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