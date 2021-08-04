Корова устроила гонки с автомобилями на Софийской

На Софийской улице в Петербурге заметили бегающую вдоль трассы корову.
Инцидент произошел во вторник, 3 августа. Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Рыжая с белыми пятнами корова совершала пробежку вдоль дорожного полотна. В скорости она транспортным средствам все же уступала.
«Беги, Форест, беги», — написал пользователь.
«А у вас молоко убежало», — отметил подписчик.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили лосей в Мурино. Животные прогуливались по дороге, пока ездило не так уж много машин.