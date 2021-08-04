Девятиклассницу припугнули электрошокером и отняли деньги на Дыбенко

В Петербурге в Невском районе города на школьника напал неизвестный.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 августа, примерно в 18:00, в отдел полиции обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила о грабеже на улице.

Когда полицейские прибыли на место случившегося, то определили, что около получаса назад у одного из домов на улице Дыбенко неизвестный совершил разбойное нападение.

В отношении 15-летнего подростка нарушитель применил физическую силу. Преступник угрожал электрошокером, а затем открыто украл 400 рублей.

Известно, что на месте происшествия велась видеозапись. Правоохранители ее уже изъяли. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое ворвались в квартиру к петербуржцу и украли почти 1,5 млн рублей.