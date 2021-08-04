Задержан мужчина, обманувший 90-летнюю петербурженку на 170 тысяч

Полиция задержала злоумышленника, пытавшегося мошенническим путем завладеть средствами пенсионерки в Кировском районе Петербурга.

Во вторник, 3 августа, в отдел полиции обратилась 90-летняя женщина с заявлением о том, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился ее внуком. Собеседник заявил, что на автомобиле сбил девушку и ему срочно необходимы деньги, за которыми придет его знакомый.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, доверчивая пенсионерка передала неизвестному 170 тыс. рублей.

В ходе розыска правоохранители задержали 29-летнего мужчину. В ходе досмотра у него изъяли мобильный телефон, черновые записи и 170 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурга пенсионерка перевела «сотруднику банка» 700 тыс. рублей.