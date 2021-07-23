В Петербурга пенсионерка перевела «сотруднику банка» 700 тыс. рублей

В Красногвардейском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенника.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 22 июля в полицию обратилась женщина 1943 года рождения и сообщила о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ПАО «ВТБ» и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил снять денежные средства в размере 700 тыс. рублей и перевести их на неизвестный счет.

Так пенсионерка и поступила. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе женщина ударила сына топором и легла спать.