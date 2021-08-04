В Сланцах гости поругались: мужчина выпал с балкона и погиб

В Сланцах гости поругались: мужчина выпал с балкона и погиб
Мужчина упал с балкона и умер. Фото: "Google Maps"

В Ленинградской области в городе Сланцы конфликт между гостями в одной из квартир привел к смертельному падению мужчины с балкона квартиры.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 августа, вечером, женщина сообщила в полицию, что под окнами дома лежит мужчина в крови.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то установили, что на улице Жуковского дома 21 недавно произошла ссора.

Оказалось, что в гостях у 91-летний пенсионерки был 41-летний мужчина. Он поссорился с пришедшими в квартиру 48-летним мужчиной, его 18-летним сыном и еще одним неизвестным мужчиной.

В результате конфликта 41-летний мужчина выпал из окна третьего этажа и умер от полученных трав еще до прибытия скорой помощи.

Отец с сыном и неизвестный мужчина с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчине дали 17 лет за убийство двоих знакомых в Ленобласти.

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