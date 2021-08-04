Трехлетняя уроженка США пострадала в серьезном ДТП под Сосновым Бором

В Ленинградской области под Сосновым Бором произошло серьезное ДТП, в котором пострадала трехлетняя жительница США. Ее госпитализировали.

Дорожный инцидент случился во вторник, 3 августа, на 2-м километре трассы «Сосновый Бор-Глобицы». Автоледи за рулем Peugeot не справилась с управлением и вылетела в кювет. Легковушку занесло, после чего она врезалась в дерево.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медпомощь понадобилась водительнице, ее трехлетней дочери, которая является уроженкой США, и пятилетней девочке. Автоледи от госпитализации отказалась. У детей диагностировали серьезные травмы.

Стражи порядка выяснили, что женщина уже давно является гражданкой США. В Россию она приехала с ребенком, чтобы навестить свою пожилую мать, проживающую в Сосновом Бору.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе. 13-летний житель Московской области, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.