Трехлетняя уроженка США пострадала в серьезном ДТП под Сосновым Бором

Трехлетняя уроженка США пострадала в серьезном ДТП под Сосновым Бором
Несовершеннолетних госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области под Сосновым Бором произошло серьезное ДТП, в котором пострадала трехлетняя жительница США. Ее госпитализировали.

Дорожный инцидент случился во вторник, 3 августа, на 2-м километре трассы «Сосновый Бор-Глобицы». Автоледи за рулем Peugeot не справилась с управлением и вылетела в кювет. Легковушку занесло, после чего она врезалась в дерево.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медпомощь понадобилась водительнице, ее трехлетней дочери, которая является уроженкой США, и пятилетней девочке. Автоледи от госпитализации отказалась. У детей диагностировали серьезные травмы.

Стражи порядка выяснили, что женщина уже давно является гражданкой США. В Россию она приехала с ребенком, чтобы навестить свою пожилую мать, проживающую в Сосновом Бору.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе. 13-летний житель Московской области, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

госпитализация полиция сосновый бор


 

Новости партнеров
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
COVID в Петербурге за сутки подцепило еще 1 906 человек
COVID-19 унес жизни еще 54 петербуржцев
В Ленобласти еще 235 человек заразились коронавирусом
В России за сутки коронавирус диагностировали у 22,5 тыс. человек
Петербуржец получил ножом в живот и постучался к пенсионерке в квартиру
В Петербурге мужчине, душившего сына, предъявлено обвинение
Рабочий на стройке коттеджнего поселка сражался с коллегой с ножом
В Петербурге до 2032 года могут открыть 12 станций метро