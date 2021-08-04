В Петербурге мужчине, душившего сына, предъявлено обвинение

В Петербурге мужчине, душившего сына, предъявлено обвинение
Отец покушался на жизнь своего девятилетнего сына на Дальневосточном проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Северной столице мужчине, который сначала избил, а потом начал душить своего девятилетнего сына, предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный отдел по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Покушение на убийство» в отношении 33-летнего мужчины, который уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Известно, что мужчину уже задержали, ему предъявили обвинение.

Следствие полагает, что отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Дальневосточном проспекте.

Мужчина умышленно сначала избил мальчика, затем начал грозить ребенку убийством, а потом принялся его душить. Помешала нападавшему только мать ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отец во время ссоры убил своего сына.

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