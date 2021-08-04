В Выборге мужчины в кафе избили пришедшую с проверкой зампрокурора

Двое мужчин руками и ногами избили заместителя Выборгского городского прокурора, которая пришла с проверкой в кафе. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во вторник, 3 августа, в заведении «Папарацци» на улице Дмитрова. Заместитель прокурора прибыла в кафе, чтобы проверить информацию о невыплате заработной платы. Подозреваемые были задержаны.

Как сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти, в настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге избили продавца и отобрали у него товар. Злоумышленник избил мужчину и распылил газовый баллончик, а потом скрылся с места происшествия.