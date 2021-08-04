Десять спасателей тушили полыхающий экскаватор в Василеостровском районе

Десять спасателей тушили полыхающий экскаватор в Василеостровском районе
Пожар случился по адресу: Малый проспект Васильевского острова, 88. Фото: скриншот Google Maps

В Василеостровском районе Петербурга спасатели тушили экскаватор на строительной площадке.

Возгорание случилось в среду, 4 августа, по адресу: Малый проспект Васильевского острова, 88. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 12:42. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на территории строительной площадки выгорел экскаватор по всей площади.

К 13:05 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков 12 пожарных тушили магазин.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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