В Испании убили россиянку и пытались сжечь ее тело

В убийстве подозревается сожитель женщины.

В Испании арестовали 53-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве россиянки. Об этом пишет El Mundo.

Инцидент случился в поселке Ринкон-де-ла-Виктория. Полицейские узнали о произошедшем благодаря местным жителям, которые заметили бездыханное тело в гараже одного из домов. Они добавляли, что некий мужчина хотел положить труп в багажник.

После этого поступило еще одно сообщение – на этот раз об обгоревшем трупе в городе Нерха. Следователи обнаружили мертвую женщину в нижнем белье с ожогами на теле.

Подозреваемого задержали – он как раз возвращался домой. Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженке, порезавшей мужа-агрессора ножом, дали условный срок.