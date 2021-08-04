В Бангладеш от молнии погибли 17 гостей свадьбы

В Бангладеш от молнии погибли 17 гостей свадьбы
Молния ударила в лодку с гостями. Фото: pixabay

На северо-западе Бангладеш удар молнии стал причиной смерти 17 человек. Погибшими были гости свадьбы.

Как сообщает газета Dhaka Tribune, это случилось в области Раджшахи при переправе на реке Падме, когда гости свадебной церемонии приплыли к берегу на лодке. Внезапно в лодку ударила молния. Сразу на месте погибли 15 человек, двоих госпитализировали, но оба скончались по пути в медучреждение. Еще 15 человек пострадали.

Пять лет назад власти Бангладеш объявили молнии стихийным бедствием. С начала этого года от ударов молний погибли более 260 жителей государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Великобритании молния ударила в двух сестер и брата во время селфи. Врачи считают, что молния могла попасть в них из-за титановой пластины в руке одной из сестер, которая была вставлена после травмы в прошлом.

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