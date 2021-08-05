Женщина полгода года не хоронила мать и получала ее пенсию

Тело погибшей все это время лежало в кровати.

В Америки задержали женщину, которая получала пенсию вместо погибшей матери на протяжении полугода. При этом погибшая все это время лежала в кровати и превращалась в мумию. Об этом пишет издание Your Basin.

Все случилось в городе Линкольн. Брат пожилой женщины, болеющей раков груди, обратил внимание на то, что не может с ней связаться на протяжении долгого времени. Ее дочь уверяла, что пенсионерка поехала жить к подруге, но не сказала, куда именно. Когда всем надоело слушать отговорки, о происходящем сообщили в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что карточкой пенсионерки оплачивались покупки в местном магазине. При просмотре записей с камеры наблюдения выяснилось, что ей пользовалась дочь женщины, которая ранее уверяла, что у нет доступа к деньгам матери.

После того полицейские отправились к женщинам домой – там в кровати лежало тело 73-летней женщины. Дочь задержали из-за подозрений в финансовом мошенничестве.

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