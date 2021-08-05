В России не будут вводить налог на мясо

Жителям России не грозит введение налога на мясо.

Такие налоги, скорее всего, придется вводить большим экспортерам мяса. Ранее о налоге на мясо сообщили многие издания. Такое нововведение могут принять для сдерживания климатических изменений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, самым большим мировым производителем мяса остается Китай, «серебро» — у Бразилии. Для России эта тема сейчас неактуальна, отмечают специалисты. Активное обсуждение введения налогов на мясо ожидается через четыре года. Тогда температура на земном шаре будет подниматься.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у вегетарианцев показатели здоровья оказались лучше, чем у мясоедов. Риск развития большинства страшных заболеваний у вегетарианцев оказался меньше, чем у мясоедов. Ученые провели исследование, изучив биомаркеры 177 тыс. человек, из которых только чуть более четырех тысяч были вегетарианцами.