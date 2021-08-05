Контрафакт: В Петербурге пресекли распространение ароматного дыма

В Петербурге в Приморском районе нашли склад. Из него незаконно продавались никотиносодержащие жидкости для электронных устройств.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на Мебельной улице в доме 2 находился склад. Его правоохранители обыскали и нашли 150 емкостей с жидкость электронных курительных устройств.
Полиция думает, что бизнесмен сам привез их в Россию на автомобиле. Затем создал сайт и начал реализацию товара. При этом, предприниматель заявил, что он прямой поставщик известных марок ароматного дыма для электронных сигарет.
Жидкость изъяли и отправили на экспертизу. Содержание в ней никотина подтвердилось.
Оказалось, что у бизнесмена нет лицензии, чтобы ввозить товар и продавать его на территории страны.
Предприниматель являлся должностным лицом и осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения. Дело передали в Приморский районный суд.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли 40 нелегальных точек, где продавали дыни и арбузы.