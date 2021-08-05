Эпидемиолог назвала продолжительность острого периода у больных COVID-19

Эпидемиолог назвала продолжительность острого периода у больных COVID-19
Есть острый период инфекции, который стартует с момента появления первых симптомов и завершается различными обострениями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эпидемиолог назвала продолжительность острого периода у больных COVID-19. Об этом заявила сотрудник Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Острый период ковида продолжается в среднем 18–19 дней, при этом восстановление пациента может занять несколько месяцев. Так, вирус продолжает выделяться в течение 11 дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она объяснила, что «длительность болезни» входят два периода, которые надо отличать.

Есть острый период инфекции, который стартует с момента появления первых симптомов и завершается различными обострениями, отмечает Плоскирева. Они могут длиться несколько месяцев в зависимости от наличия у человека других болезней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитный эффект вакцин от ковида может снижаться против индийского штамма ковида, поэтому советуют ревакцинироваться раз в шесть месяцев для нужной защиты, заявили Роспотребнадзор.

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