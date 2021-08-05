Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться каждые полгода

Защитный эффект вакцин от ковида может снижаться против индийского штамма ковида, поэтому советуют ревакцинироваться раз в шесть месяцев для нужной защиты, заявили Роспотребнадзор.
Исследования и их результаты говорят о том, что защитный эффект вакцин от ковида против индийского штамма может снижаться. Именно поэтому рекомендуют ревакцинацию раз в полгода для необходимой защиты от новых штаммов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Роспотребнадзор обратил внимание на то, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма и защищают от тяжелых форм ковида.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог Николай Крючков оценил связь высокой температуры, которая может появиться после вакцинации от ковида, и образования антител.