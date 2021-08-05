Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться каждые полгода

Исследования и их результаты говорят о том, что защитный эффект вакцин от ковида против индийского штамма может снижаться. Именно поэтому рекомендуют ревакцинацию раз в полгода для необходимой защиты от новых штаммов. Об этом сообщает РИА «Новости».