Врач оценил связь температуры после прививки и образования антител

Врач оценил связь температуры после прививки и образования антител
Все эти симптомы связаны со способностью организма отвечать на внешние факторы. Фото: unsplash

Иммунолог Николай Крючков оценил связь высокой температуры, которая может появиться после вакцинации от ковида, и образования антител.

Медик отметил, что температура может меняться как постпрививочное явление. Он считает, что мнение о том, что по этому можно судить о хорошем уровне формирующегося иммунитета, лишь немного соответствует действительности. Об этом сообщает «Sputnik».

Так, есть ранние постпрививочные проявления. Это могут быть боль в месте укола, высокая температура, слабость, то есть обычные проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны со способностью организма отвечать на внешние факторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм ковида. Сейчас больше всего в мире распространен «дельта»-вариант или индийский вариант ковида. В России 70% новых случаев приходятся на него.

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