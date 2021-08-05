В Петербурге в парадной у пенсионера отобрали 500 тыс. рублей

В Петербурге пенсионера обокрали на полмиллиона рублей. Фото: Google Maps

В Петербурге пенсионера обокрали на полмиллиона рублей. Фото: Google Maps

В Петербурге в Калининском районе города ищут грабителя. Неизвестный украл у пенсионера крупную сумму денег в парадной дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Теперь правоохранители разыскивают преступника.

Оказалось, что 4 августа в отдел полиции обратился 81-летний пенсионер. Он заявил, что примерно в 16:20 в парадной на улице Черкасова дома 6 корпуса 2 неизвестный напал на пожилого человека. Нарушитель применил к пострадавшему физическую силу и отнял у него 500 тыс. рублей. Затем преступник скрылся в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В данный момент правоохранительные органы делают все возможное, чтобы найти и задержать злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девятиклассницу припугнули электрошокером и отняли деньги на Дыбенко.