В Петербурге в парадной у пенсионера отобрали 500 тыс. рублей

В Петербурге в парадной у пенсионера отобрали 500 тыс. рублей
В Петербурге пенсионера обокрали на полмиллиона рублей. Фото: Google Maps

В Петербурге в Калининском районе города ищут грабителя. Неизвестный украл у пенсионера крупную сумму денег в парадной дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Теперь правоохранители разыскивают преступника.

Оказалось, что 4 августа в отдел полиции обратился 81-летний пенсионер. Он заявил, что примерно в 16:20 в парадной на улице Черкасова дома 6 корпуса 2 неизвестный напал на пожилого человека. Нарушитель применил к пострадавшему физическую силу и отнял у него 500 тыс. рублей. Затем преступник скрылся в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В данный момент правоохранительные органы делают все возможное, чтобы найти и задержать злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девятиклассницу припугнули электрошокером и отняли деньги на Дыбенко.

грабеж калининский район новости СПб происшествия


 

Новости партнеров
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти пьяный мужчина кинулся на брата с кухонным ножом
В Тосно женщина опрокинула кипяток на мужа и убила его
В Приморском районе мужчина во время драки выстрелил в знакомого
У петербуржца возле дома угнали новую «БМВ» за 7,5 млн рублей
Мужчина, угрожая ножом, украл водку из «Пятерочки»
В Петербурге в парадной у пенсионера отобрали 500 тыс. рублей
Лекарство от COVID и эффективность вакцин: коронавирус в России и мире
Доктор Мясников пророчил коронавирус еще в 2014 году