У петербуржца возле дома угнали новую «БМВ» за 7,5 млн рублей

В Петербурге в Калининском районе города у индивидуального предприниматели похитили дорогостоящий автомобиль «БМВ».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 августа, днем, в отдел полиции обратился 36-летний мужчина. Он заявил, что у него украли машину за 7 млн 600 тыс. рублей.

Пострадавший рассказал, что проживает по улице Софьи Ковалевской дома 1. Черный «БМВ», который стоял возле соседнего дома, украли в период с 22:00 16 июля до 14:30 04 августа.

Машина автовладельца была совсем еще новая. Он забрал ее из салона только в прошлом году.

Отмечается, что автомобиль был застрахован. Видеозапись на месте происшествия не велась. Правоохранители изъяли два комплекта ключей, а также документы на машину. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный поджег кафе и уехал на BMW. Ущерб составил 7,5 млн рублей.