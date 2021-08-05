В Тосно женщина опрокинула кипяток на мужа и убила его

Полиция Тосненского района Ленобласти задержала неработающую 32-летнюю женщину. Она пьяная на кухне не удержала равновесия и по неосторожности пролила на своего мужа кипяток.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru в доме 62 корпус 3 по проспекту Ленина в городе Тосно скончался мужчина. В квартире по этому адресу, в коридоре с термическими ожогами лица, верхней половины туловища и рук, обнаружили труп 35-летнего мужчины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе мужчина во время драки выстрелил в знакомого. В полицию Приморского района Санкт-Петербурга через 112 поступило сообщение от 20-летней девушки о том, что по адресу Серебристый бульвар д. 9 корп. 1 во дворе дома была стрельба, есть пострадавший. Вечером неизвестный на фоне внезапно возникшего конфликта устроил драку и выстрелил три раза в сторону 30-летнего мужчины.