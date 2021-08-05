Чем так опасен «дельта»-штамм, о котором все говорят

Новый вариант вируса SARS-CoV-2, «дельта»-штамм, который обнаружили в Индии, наделал много шума. Эта мутация может уходить от естественного или вакцинного иммунитета и обладает высокой степенью заразности.

О новом штамме начали говорить еще в декабре прошлого года. Его отличие – в мутации гена S-белка. Благодаря им он и ускользает от действия антител.

Этот вариант в 2-2,5 раза заразнее, чем обычный вирус. Ученые установили, что инфицированный «дельта»-штаммом человек может заразить до шести других, а не одного-двух, как изначальный вариант COVID-19.

Сегодня до 70% случаев инфицирования связывают именно с этим штаммом, в России – около 68%.

Это не единственное отличие дельта-«штамма». У него более короткой инкубационный период.

Эта мутация опаснее других – болезнь развивается быстрее и переноситься она может гораздо тяжелее. Все реже регистрируют легкие или бессимптомные формы заболевания. Пациенты болеют дольше.

Кроме классических симптомов, лихорадки, кашля, потери обоняния и вкуса, наблюдаются новые. Они больше характерны для ОРВИ и кишечной инфекции. Больные начинают страдать от головных болей, диареи, рвоты, тошноты.

Этому варианту вируса более подвержены молодые люди. Первый вариант COVID-19 представлял опасность для людей старше 60 лет. Для «дельта»-штамма самая уязвимая категория – молодые люди от 14 до 29 лет.

Создатели вакцин утверждают, что их препараты эффективны против новой мутации коронавируса. Однако это зависит от многих факторов. По данным Роспотребнадзора, защитный эффект вакцин может снижаться. Именно поэтому специалисты советуют ревакцинироваться каждые полгода.

Повторная прививка также поможет прервать цепочку заражений и предотвратит появление новых мутаций.

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