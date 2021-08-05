МакSим все еще на грани: улучшения есть, но здоровье певицы очень хрупкое

Из больницы, в которой находится певица МакSим, поступили радостные вести. Исполнительница, которая больше месяца находилась в медикаментозной коме, пришла в сознание и начала общаться. Правда, до выздоровления еще далеко, сейчас ее организм еще хрупок. Есть и хорошие признаки – певица просит любимую еду.

Ранее директор МакSим Маргарита Соколова, наконец, сообщила новости, которые приободрили поклонников.

«Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются», — писала Соколова в своем Instagram.

Она же рассказала, что Марина Максимова (настоящее имя певицы) уже шутит. Она успела пообщаться с родителями и даже попросила мороженое.

Несмотря на хорошие вести, МакSим по-прежнему в опасности. У нее хрупкий организм. Врачи пока даже не говорят о том, чтобы перевести певицы в обычную палату. Ситуация еще не стабилизировалась, так что говорить об этом рано.

С близкими МакSим общается пока только по видеосвязи. Ей еще предстоит осознать, как много времени она провела в медикаментозном сне. Время на аппаратах прошло для нее гораздо быстрее.

Впереди – много работы. Необходимо справиться с основной болезнью и пройти реабилитацию. Пока самостоятельно МакSим может сидеть, есть и свешивать ноги с кровати.

Напомним, что о плохом самочувствии исполнительница сообщила сама подписчикам в Instagram в середине июня. По ее словам, она подумала, что простудилась. Уже через несколько дней ее госпитализировали и диагностировали у нее 40% поражения легких. Позже появлялись сообщения о 80% поражения легких, печени, проблемах с сердцем. Официального подтверждения эти слухи не нашли.

Как писала Gazeta.SPb, директор МакSим напугала поклонников.