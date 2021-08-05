У «Приморской» открылся шатер для вакцинации

В Петербурге рядом со станцией метрополитена «Приморская» открылся еще один шатер, где делают прививки против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы, пункт вакцинации в Василеостровском районе будет работать пять дней в неделю, с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00.

Привиться от COVID в шатре на «Приморской» можно без предварительной записи в порядке живой очереди. Однако при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Ежедневно в прививочном пункте способны вакцинировать до 100 человек в день.

В настоящее время жители Петербурга могут привиться в шатре на «Приморской» «Спутник V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы могут привиться «Спутником лайт» в Парке 300-летия.