Бесхозный предмет: петербуржцы срочно покидают станцию «Лесная»

В Петербурге на станции метрополитена «Лесная», находящейся на Красной Кировско-Выборгской линии № 1, обнаружили бесхозный предмет.

Пассажиры петербургской подземки в срочном порядке начали покидать платформу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургской подземке утром, 5 августа, произошел сбой системы, поэтому в метро выстроились огромные очереди. Сбой в системе сделал невозможной оплату проезда банковскими картами.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект». Подтопило вестибюль, а место протечки работники метрополитена огородили красной лентой.