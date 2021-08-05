Бесхозный предмет: петербуржцы срочно покидают станцию «Лесная»

Бесхозный предмет: петербуржцы срочно покидают станцию &#171;Лесная&#187;
На "Лесной" нашли бесхозный предмет. Фото: Baltphoto

В Петербурге на станции метрополитена «Лесная», находящейся на Красной Кировско-Выборгской линии № 1, обнаружили бесхозный предмет.

Пассажиры петербургской подземки в срочном порядке начали покидать платформу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургской подземке утром, 5 августа, произошел сбой системы, поэтому в метро выстроились огромные очереди. Сбой в системе сделал невозможной оплату проезда банковскими картами.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект». Подтопило вестибюль, а место протечки работники метрополитена огородили красной лентой.

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