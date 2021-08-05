В Ленобласти на достройку проблемных ЖК выделили еще 900 млн

В Ленобласти на достройку проблемных ЖК выделили еще 900 млн
Область выделит еще 900 млн рублей из своего бюджета. Фото: pixabay

Ленинградская область выделила дополнительные средства на завершение строительства проблемных жилых объектов.

Как сообщили в областном правительстве, регион подписал соглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков. Область выделит еще 900 млн рублей из своего бюджета на те жилые комплексы, по которым Фонд принял решения о достройке по гарантийным письмам в начале этого года.

При этом общая сумма по условиям нового соглашения составляет 4,5 млрд рублей. Однако новые объекты в соглашение включены не будут — они войдут в следующее, сразу после разрешения Минфина на получение кредита на новые решения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске достроили первый корпус проблемного ЖК «Северный вальс».

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