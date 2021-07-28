Во Всеволожске достроили первый корпус проблемного ЖК «Северный вальс»

Во Всеволожске достроили первый корпус проблемного ЖК &#171;Северный вальс&#187;
Сейчас Госстройнадзор ожидает заявления на ввод дома в эксплуатацию. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Во Всеволожске завершилось строительство первый очереди проблемного жилого комплекса «Северный вальс». Заключение о соответствии корпуса выдал Госстройнадзор.

Как сообщили в областном правительстве, корпус ЖК «Северный вальс» построила компания «Петрострой». Объект уже подключен к ресурсам. Сейчас Госстройнадзор ожидает заявления на ввод дома в эксплуатацию. В ближайшее время ключи от своих квартир получат 478 дольщиков.

Власти Ленобласти помогли застройщику подключить корпус к сетям и наладить взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями. Также к проблемному объекту привлекли компанию-донор, которая построила дорогу от «Северного вальса» к Дороге жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино ввели еще две проблемные секции ЖК «Материк».

Всеволожск долгострой жк северный вальс


 

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