Во Всеволожске достроили первый корпус проблемного ЖК «Северный вальс»

Сейчас Госстройнадзор ожидает заявления на ввод дома в эксплуатацию. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сейчас Госстройнадзор ожидает заявления на ввод дома в эксплуатацию. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Во Всеволожске завершилось строительство первый очереди проблемного жилого комплекса «Северный вальс». Заключение о соответствии корпуса выдал Госстройнадзор.

Как сообщили в областном правительстве, корпус ЖК «Северный вальс» построила компания «Петрострой». Объект уже подключен к ресурсам. Сейчас Госстройнадзор ожидает заявления на ввод дома в эксплуатацию. В ближайшее время ключи от своих квартир получат 478 дольщиков.

Власти Ленобласти помогли застройщику подключить корпус к сетям и наладить взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями. Также к проблемному объекту привлекли компанию-донор, которая построила дорогу от «Северного вальса» к Дороге жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино ввели еще две проблемные секции ЖК «Материк».