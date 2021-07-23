В Мурино ввели еще две проблемные секции ЖК «Материк»

В Мурино ввели еще две проблемные секции ЖК &#171;Материк&#187;
Cвои долгожданные квартиры получат более 1000 собственников. Фото: unsplash

В пятницу, 23 июля, Госстройнадзор выдал разрешения на ввод двух проблемных секций жилого комплекса «Материк» в Мурино.

Как сообщает Online47, комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти разрешил ввести в эксплуатацию секций А и Б проблемного ЖК «Материк».

Две недели назад в эксплуатацию сдали секции В и Г. Таким образом, строительство проблемных секций ЖК на Воронцовском бульваре полностью завершено — ключи от своих долгожданных квартир получат более 1000 собственников.

Изначально планировалось, что секции сдадут в 2019 году. Их достроили при поддержке областного правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проблемный ЖК «Три апельсина» в поселке Парголово наконец достроили.

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