В Мурино ввели еще две проблемные секции ЖК «Материк»

В пятницу, 23 июля, Госстройнадзор выдал разрешения на ввод двух проблемных секций жилого комплекса «Материк» в Мурино.

Как сообщает Online47, комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти разрешил ввести в эксплуатацию секций А и Б проблемного ЖК «Материк».

Две недели назад в эксплуатацию сдали секции В и Г. Таким образом, строительство проблемных секций ЖК на Воронцовском бульваре полностью завершено — ключи от своих долгожданных квартир получат более 1000 собственников.

Изначально планировалось, что секции сдадут в 2019 году. Их достроили при поддержке областного правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проблемный ЖК «Три апельсина» в поселке Парголово наконец достроили.