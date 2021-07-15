Проблемный ЖК «Три апельсина» наконец достроили

Проблемный ЖК «Три апельсина» наконец достроили
ЖК "Три апельсина" наконец достроили. Фото: скриншот Гугл.Карты

Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В поселке Парголово наконец достроили проблемный жилой комплекс «Три апельсина». Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Известно, что Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, так что в скором времени дольщики смогут получить ключи от квартир.

Напоминаем, что изначально «Три апельсина» строил ГК «Норманн» и планировал сдать ЖК в 2016 году, но финансовые трудности не позволили сделать этого в срок. Тогда в происходящее вмешались власти Петербурга, которые привлекли к достройке ООО «РСТИ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино достроили две секции проблемного ЖК «Материк».

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