В Минздраве раскрыли вызывающие тревогу по COVID регионы России

В Минздраве раскрыли вызывающие тревогу по COVID регионы России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в указанные регионы направлены специалисты федерального центра. Фото: Минздрав РФ

Семь регионов России вызывают беспокойство с точки зрения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, наибольший прирост инфицированных COVID-19 сейчас наблюдается в Коми, Красноярском крае, Севастополе, Туве, в Астраханской, Магаданской и Самарской областях.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что в часть из этих регионов уже направлены спецбригады по оказанию организационно-методической и лечебной помощи.

Напомним, в России за минувшие сутки коронаврус подхватили 23 120 человек. Жертвами COVID-19 стали 794 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 162 509 граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему некоторые люди неуязвимы для коронавируса. Оказывается, есть три фактора надежной защиты от этой болезни.

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