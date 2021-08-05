В Минздраве раскрыли вызывающие тревогу по COVID регионы России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в указанные регионы направлены специалисты федерального центра. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в указанные регионы направлены специалисты федерального центра. Фото: Минздрав РФ

Семь регионов России вызывают беспокойство с точки зрения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, наибольший прирост инфицированных COVID-19 сейчас наблюдается в Коми, Красноярском крае, Севастополе, Туве, в Астраханской, Магаданской и Самарской областях.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что в часть из этих регионов уже направлены спецбригады по оказанию организационно-методической и лечебной помощи.

Напомним, в России за минувшие сутки коронаврус подхватили 23 120 человек. Жертвами COVID-19 стали 794 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 162 509 граждан РФ.

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