Пименов уходит с поста главы комитета по обращению с отходами Ленобласти

Пименов уходит с поста главы комитета по обращению с отходами Ленобласти
Документ подписал губернатор области Александр Дрозденко. Фото: правительство Ленобласти

Глава комитета по обращению с отходами Ленобласти Алексей Пименов покидает пост по собственному желанию.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа. Как сообщили в областном правительстве, Пименов освобождается от рабочих обязанностей председателя ведомства с 6 августа. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Документ подписал губернатор области Александр Дрозденко.

Пименов руководил комитетом с 2019 года, при нем в Ленобласти была успешно запущена «мусорная реформа». По словам Дрозденко, чиновник справился с поставленной задачей по реализации реформы.

«Я считаю, что Алексей Андреевич справился с поставленной задачей по реализации реформы на территории области и предложил ему новые вызовы в составе «Команды 47», — заявил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатором Ленобласти назначили чиновника из Смольного.

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