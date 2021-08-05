Пименов уходит с поста главы комитета по обращению с отходами Ленобласти

Глава комитета по обращению с отходами Ленобласти Алексей Пименов покидает пост по собственному желанию.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа. Как сообщили в областном правительстве, Пименов освобождается от рабочих обязанностей председателя ведомства с 6 августа. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Документ подписал губернатор области Александр Дрозденко.

Пименов руководил комитетом с 2019 года, при нем в Ленобласти была успешно запущена «мусорная реформа». По словам Дрозденко, чиновник справился с поставленной задачей по реализации реформы.

«Я считаю, что Алексей Андреевич справился с поставленной задачей по реализации реформы на территории области и предложил ему новые вызовы в составе «Команды 47», — заявил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатором Ленобласти назначили чиновника из Смольного.