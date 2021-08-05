Поклонники осудили Волочкову за откровенное видео

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками свежим фото с курорта. На этот раз подписчиков не устроил внешний вид артистки.

Звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте, что отдыхает в Греции. В одной из последних публикаций Волочкова решила показать, как дефилировала по маленькому мостику через бассейн, который расположен у ее отеля. Она позировала в сверкающем боди и прозрачном халате в пол.

Фанаты неоднозначно отреагировали на запись. В основном, пользователям не понравилось то, что артистка выглядела вульгарно.

«Наймите стилиста», — написала подписчица.

Нашлись и те, кто осыпал балерину комплиментами.

«Очень красивая и женственная», — написал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Волочкова рассказала о болезни, после которой ее тело не будет прежним.