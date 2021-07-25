Волочкова рассказала о болезни, после которой ее тело не будет прежним

Балерина объяснила, откуда у нее появился пышный бюст.
Балерин Анастасия Волочкова рассказала, почему ее грудь неожиданно для всех стала больше. Подробностями она поделилась в YouTube-канала RTVI.
Танцовщица отметила, что ее тело изменилось не благодаря хирургическому вмешательство, как думают многие, а из-за гормонального сбоя.
«У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой, и так все получилось, что грудь выросла. Многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога»,
— поделилась Волочкова.
Таким образом, балерина опровергла все слухи про свои операции.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова восхитила поклонников новой прической с локонами. Балерина, которая сейчас отдыхает в Греции, похвасталась новой прической в социальных сетях.