Волочкова восхитила поклонников новой прической с локонами

Волочкова восхитила поклонников новой прической с локонами
Волочковой очень идет эта прическа, заключили поклонники. Фото: скрин Анастасии Волочковой в ее Instagram

Балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает в Греции, похвасталась новой прической в социальных сетях.

Поклонники дивы высоко оценили преображение танцовщицы. Об этом они написали в комментариях. Волочковой очень идет эта прическа, заключили поклонники. О внезапном преображении звезда сообщила на личной страничке в Instagram.

«Отличный образ! Прекрасного отдыха и ярких эмоций!», — пишут восторженные фанаты.

«В последнее время у вас все удачно!! От одежды до причёски! Класс!», — восхищаются подписчики.

«Очень идёт. Такая свежая, помолодевшая», — не перестают люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дженнифер Лопес хочет перебраться в Лос-Анджелес к актеру Бену Аффлеку. Когда голливудская звезда переедет, никому неизвестно. Есть информация, что она начала искать школу для своих детей.

Instagram анастасия волочкова новая прическа прическа смена образа


 

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