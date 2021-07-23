Волочкова восхитила поклонников новой прической с локонами

Волочковой очень идет эта прическа, заключили поклонники. Фото: скрин Анастасии Волочковой в ее Instagram

Волочковой очень идет эта прическа, заключили поклонники. Фото: скрин Анастасии Волочковой в ее Instagram

Балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает в Греции, похвасталась новой прической в социальных сетях.

Поклонники дивы высоко оценили преображение танцовщицы. Об этом они написали в комментариях. Волочковой очень идет эта прическа, заключили поклонники. О внезапном преображении звезда сообщила на личной страничке в Instagram.

«Отличный образ! Прекрасного отдыха и ярких эмоций!», — пишут восторженные фанаты. «В последнее время у вас все удачно!! От одежды до причёски! Класс!», — восхищаются подписчики. «Очень идёт. Такая свежая, помолодевшая», — не перестают люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дженнифер Лопес хочет перебраться в Лос-Анджелес к актеру Бену Аффлеку. Когда голливудская звезда переедет, никому неизвестно. Есть информация, что она начала искать школу для своих детей.