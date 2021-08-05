В Петербурге заметили 73-летнего скейтбордиста

В Петербурге заметили 73-летнего скейтбордиста
Пенсионер рассекает на скейте. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пожилой петербуржец на скейтборде произвел впечатление на горожан. Мужчина рассекал по Светлановскому проспекту.

Ролик с участием пожилого скейтера опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По словам автора записи, дедушка по имени Игорь увлекается этим видом спорта с начала 80-х годов.

На кадрах видно, что на доске петербуржец держится уверенно и спокойно. В комментариях пользователи признались, что мужчина их восхитил. Многие отметили, что хотят тоже в его возрасте быть настолько в форме.

«Засмотрелась, чуть с дивана не упала», — написала подписчица.

«Дедуля молодец», — прокомментировал запись пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о появлении нового скейтпарка в парке «Остров фортов».

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