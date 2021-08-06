В Петербурге в детском лагере домогались семилетней девочки

В Петербурге в детском лагере домогались семилетней девочки
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В полицию Санкт-Петербурга обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что летом ее семилетняя дочь находилась в детском лагере в Санкт-Петербурге. С ребенком произошел инцидент.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в детском лагере неизвестный мальчик совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант домогался до петербурженки, отказавшей ему в интиме за деньги. Во Фрунзенском районе Петербурга мигрант пытался изнасиловать 22-летнюю девушку в парадной жилого дома. За уединение он предложил прохожей денежное вознаграждение. Девушка возвращалась с магазина, когда с ней в подъезд зашел мужчина неславянской внешности в серых спортивных штанах и черной футболке.

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