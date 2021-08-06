Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Галины Короткевич

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Галины Короткевич
Актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни. Фото: кадр из фильма "Весна в Москве"

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Галины Короткевич — старейшей актрисы города и народной артистки России.

Градоначальник отметил, что Галина Короткевич была не только самой возрастной актрисой ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти. Во время войны она выступала в фронтовых бригадах — на Пулковских высотах, в Синявино, на Дороге Жизни.

Более 70 лет она трудилась в Новом театре и Театре имени В.Ф.Комиссаржевской. Играла в кино и создавала яркие образы в классике и современных пьесах.

«Талантливая актриса, глубоко преданная родному городу, любящая его – такой была Галина Петровна Короткевич. Светлая ей память», — заключил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 100-м году жизни скончалась старейшая петербургская актриса Галина Короткевич. До юбилея она не дожила две недели.

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