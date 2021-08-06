В Петербурге полицейский применил оружие, чтобы остановить погоню,

В Петербурге полицейский применил оружие, чтобы остановить погоню,
Водитель машины требования сотрудников полиции об остановке не выполнил. Фото: pixabay

В ходе преследования, у дома 52 по улице Орджоникидзе для остановки автомобиля «Фольксваген Гольф» сотрудник полиции пришлось применить табельное оружие. Он выстрелил три раза. В результате машину остановили, водителя задержали. Им оказался пьяный 40-летний мужчина.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, полицейские предприняли попытку остановить автомобиль «Фольксваген Гольф». Водитель машины требования сотрудников полиции об остановке не выполнил. Он увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские быстро организовали преследование «Фольгсвагена». Водитель не реагировал на световые, звуковые сигналы и неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. Своей высокоскоростной поездкой в пьяном состоянии мужчина представлял угрозу жизни и здоровью для других участников дорожного движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цыган с погоней и стрельбой задержали за кражу скота в Ленобласти.

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