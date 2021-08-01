Цыган с погоней и стрельбой задержали за кражу скота в Ленобласти

Цыган с погоней и стрельбой задержали за кражу скота в Ленобласти
Цыгане украли двух телок и быка. Фото: unsplash

В Тосненском районе полицейские применили табельное оружие для задержания цыган, укравших двух телок и быка с фермы.

Как сообщили в областном управлении МВД, это произошло около двух часов ночи 31 июля на ферме в деревне Рынделево. Неизвестные преступники украли крупный рогатый скот, после чего они скрылись. Полиция в эту же ночь открыла уголовное дело о краже.

Через несколько часов злоумышленников нашли «по горячим следам». Мужчины пытались скрыться на автомобиле «Фольксваген Пассат» и не собирались останавливаться, пока стражи порядка не применили табельное оружие. Никто не пострадал.

Задержаны двое цыган в возрасте 41 и 28 лет. Третьего — 63-летнего цыгана — опросили в качестве свидетеля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный петербуржец открыл стрельбу из пистолета в магазине.

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