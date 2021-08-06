Грузовик сбил двух детей на Колтушском шоссе

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция проводит проверку по факту дорожной аварии, в которой пострадали двое детей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ДТП произошло накануне в 22:25 на Колтушском шоссе. Грузовик «Вольво» с полуприцепом сбил двух детей, перебегавших дорогу в неположенном месте. За рулем находился 52-летний водитель.

Под машину попали брат и сестра — девочке восемь лет, а мальчику 6 августа исполнилось два года. Их доставили во Всеволожскую больницу с различными травмами, оба в тяжелом состоянии.

Проводится проверка, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Возрождения автомобилист снес светофор и поехал дальше. Спущенное колесо и сработавшая подушка безопасности не смутили сидевшего за рулем мужчину.