Раздражающие звонки и рассылки: как обезопасить себя от спама

Спам-письма могут не только заполнять электронный ящик, но и представлять реальную угрозу для вашей техники и даже сбережений. Фото: unsplash

Спам-письма могут не только заполнять электронный ящик, но и представлять реальную угрозу для вашей техники и даже сбережений. Фото: unsplash

Современные средства связи позволяют нам быстро и комфортно общаться, но вместе с необходимой информацией пользователи получают все больше спама, который не только отвлекает от дел, но и угрожает гаджетам и даже финансам. В Роскачестве рассказали, как эффективнее всего избавиться от навязчивых сообщений.

Во-первых, рекламная рассылка, согласно федеральному законодательству, может осуществляться только с согласия абонента, в противном случае распространителя могут привлечь к ответственности. Кроме того, у владельца номера всегда есть возможность обратиться к оператору и отказаться от ненужных писем или спама, на который он не давал согласия.

Важно понимать, что рассылка, на которую вы подписались, пусть неосознанно, но самостоятельно — законна, а вот письма, которые приходят без согласия, означают, что ваш номер телефона был «слит» в базу спамеров. Бороться с разными видами навязчивых сообщений тоже нужно по-разному.

От законной рассылки можно отписаться, перейдя на сайт и позвонив по номеру телефона — компания при этом не имеет права отказать вам. В случае с незаконным спамом придется поискать сайт или телефон компании, от имени которой приходит рассылка, связаться с ней надежным и безопасным способом и потребовать удалить ваш номер из базы.

Если прямых контактов с автором рассылки нет, стоит обратиться к сотовому оператору и также заявить о необходимости удалить все привязанные к номеру спам-подписки (или часть). К сожалению, оба способа не защищают от повторения такой ситуации — вместо одних спамеров начнут писать другие.

Есть, однако, и превентивные способы защиты от спама: программы для блокировки звонков или соответствующие услуги, предлагаемые операторами. Важно учитывать, что эти меры не обуславливают стопроцентной защиты, поскольку новые спам-номера появляются слишком быстро.

В различных приложениях, где может появляться реклама, таких как Viber или Instagram, всегда функция в настройках, которая помогает пометить нежелательную рассылку как спам и заблокировать.

Рассылка, которая приходит на электронную почту, также делится на два вида: законную и незаконную. В первом случае отписаться чаще всего можно за несколько секунд, кликнув на кнопку в самом письме или перейдя на сайт компании.

С незаконными спамерами лучше бороться заранее:

создать несколько почтовых адресов, которые будут использоваться для регистрации на порталах и в сервисах, данные с которых могут легко украсть и перепродать спамерам или мошенникам;

ни в коем случае не отвечать на спам-письма — это даст понять, что вы активно пользуетесь данным электронным адресом;

не открывать никаких ссылок или вложений, присланных спамерами.

Дополнительные ящики для возможного спама избавят вас от необходимости сортировать сообщения на личные и рекламные на основной почте, а также упростят процесс чистки писем.