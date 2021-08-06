Инсульты, фиброз и хроническая усталость: какими еще необратимыми последствиями грозит COVID

Инсульты, фиброз и хроническая усталость: какими еще необратимыми последствиями грозит COVID
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Новая коронавирусная инфекция опасна не только тяжелым течением болезни, но и необратимыми последствиями. Переболевшим грозят даже инфаркты и инсульты.

Все последствия COVID-19, о которых идет речь, могут приводить к инвалидности.

«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты», — рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Это только часть опасных последствий. В прошлом нейробиолог из Мичиганского университета Натали Тронсон рассказывала о том, что в некоторых случаях COVID-19 воздействует на мозг. Это и синдром хронической усталости, и синдром Гийена-Барре. Последнее заболевание быстро прогрессирует и поражает периферическую нервную систему.

Такие последствия вызывает не только инфицирование тканей мозга, но и влияние вируса через заражение эпителиальных клеток на иммунную систему.

COVID-19 приводит к снижению когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Негативное воздействие оказывают нейроиммунные клетки и воспалительные сигналы, что в результате приводит к удушению памяти.

Кроме того, у ряда пациентов сохраняются клинические симптомы COVID-19, с которыми придется пожить длительное время. Бороться некоторым приходится с респираторными симптомами и астеническим синдромом. Только эти последствия, в отличие от названных выше, в большинстве случаев обратимы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, чем «дельта»-штамм отличается от изначальной версии коронавируса. Он более смертельный и способен уклоняться от действия вакцины.

COVID-19 заболевание инсульт инфаркт последствия


 

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