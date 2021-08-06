Число погибших в ДТП c девятью машинами в Ростовской области увеличилось

Число погибших в ДТП c девятью машинами в Ростовской области увеличилось
Среди погибших есть младенец. Фото: pixabay.com

Число погибших в аварии на дороге М-4 «Дон», где столкнулись девять автомобилей, выросло до четырех. Пять человек пострадали.

Среди погибших есть младенец. Спасатели официально заявили о смерти двоих детей. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП случилось на 1070-м километре трассы. В аварию попали два грузовика и семь легковушшек. Четверых увезли в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на перекрестке Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. На месте спасатели и сотрудники скорой помощи. Дорожный инцидент произошел в пятницу, 6 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Дорогу не смогли поделить автомобили марок «Киа» и «Рено Дастер». На фотографиях видно, сто одна из машин перевернулась на крышу.

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