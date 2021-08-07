В Роспотребнадзоре назвали самые полезные продукты августа

Последний месяц лета — лучшее время, чтобы активно запасаться витаминами, ведь впереди долгий холодный сезон. Тем более что к августу поспевают самые яркие и наполненные солнцем фрукты и овощи.

Эксперты Роспотребнадзора составили перечень продуктов, которые лучше всего покупать в августе, поскольку сейчас они максимально вкусные и полезные.

Например, среди овощей стоит обратить внимание на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу, брокколи, брюкву, горох, дайкон (так называемая «японская редька»), кольраби, редьку, различные виды капусты – белокочанную, краснокочанную, китайскую, савойскую, цветную, летнюю тыкву. Не менее актуальны молодая картошка, морковь, свекла, репчатый лук и летний лук-порей, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, фенхель, чеснок.

Безусловно, лидирующую позицию в этом списке стоит отдать томатам — на прилавках можно увидеть и маленькие черри, и сливовидные, и сочные розовые помидоры. Кроме того, нельзя забывать, что в сезон фрукты и овощи продаются по самым низким ценам.

Балуют разнообразием и ароматные травы, которые можно использовать в качестве приправ, специй и добавлять в блюда в натуральном виде. Это базилик, водяной кресс, зеленый и шнитт-лук, салат дуболистный, кинза, мята, кресс-салат, орегано, петрушка, шпинат, розмарин, кочанный и листовой салат, тимьян, укроп, щавель.

Помимо радовавших все лето персиков, абрикосов и нектаринов, появляются сочные и сладкие иноград, сливы, яблоки, груши, дыни и инжир. Ближе к концу августа стоит запасаться «витаминными чемпионами» — облепихой и клюквой, а пока можно наедаться вишней, брусникой, голубикой, малиной и крыжовником.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют внедрить в свой рацион одно из основных правил здорового питания — ежедневно употреблять в пищу 400 граммов овощей и фруктов.

Напомним, что в августе на рынка и в супермаркетах также появляются главные «хиты» лета: дыни и арбузы. Читайте материалы Gazeta.SPb о том, как выбирать спелые и качественные продукты: