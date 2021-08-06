С 9 по 13 августа ТЭК протестирует сети в пяти районах Петербурга

Гидравлические испытания в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб» на следующей неделе начнутся 9 августа с Невского района. В Красногвардейском и Фрунзенском районах теплоэнергетики будут тестировать сети 10 августа. 11 августа проверки затронут Невский и Выборгский районы, 12 августа – Красносельский и Выборгский.

Подробный анонс гидравлических испытаний с зоной проверки будет публиковаться накануне их проведения в разделе «Оперативная информация» на сайте ТЭКа. Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно в разделе на сайте «График отключений». Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Согласно графикам, утвержденным Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, всего в этом межотопительном сезоне специалисты ТЭКа проведут 261 гидравлическое испытание в 17 районах Санкт-Петербурга и четырех районах Ленинградской области. Они затронут более 4,7 тыс километров сетей, которые находятся на балансе предприятия.

В связи с возможным возникновением дефектов во время гидравлических испытаний сетей ГУП «ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, однако в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует обходить опасные участки и не пытаться преодолеть их на транспорте.

Кроме того, нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, так как под асфальтом может скрываться промоина с водой. Также запрещено заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей. О признаках дефектов просим сообщать по телефонам: 004, 112 или 8 (812) 601-93-93.

Гидравлические испытания – это неотъемлемая часть подготовки к новому отопительному сезону.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ТЭК СПб» объяснил, кто виноват в провалившемся асфальте на Яхтенной.