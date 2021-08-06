Петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, который сообщил экстренным службам заведомо ложную информацию о минировании.
Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. По данным следствия, вечером 21 февраля пьяный мужчина, находясь по месту жительства в квартире дома 22 по улице Турку, совершил звонок на «01» и заявил о готовящемся взрыве здания администрации Фрунзенского района.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, горожанин согласился с предъявленным обвинением. А виновником произошедшего назвал алкоголь.
Мужчина получил 3 года в исправительной колонии строгого режима.
Отмечается, что в 2018 году в отношении Смирнова был вынесен приговор по той же статье, тогда он сообщил о теракте в Пулково.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца приговорили к 3 годам колонии-поселения за ложное минирование.