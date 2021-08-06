Петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование

Петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование
Суд назначил мужчине 3 года в ИК строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, который сообщил экстренным службам заведомо ложную информацию о минировании.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. По данным следствия, вечером 21 февраля пьяный мужчина, находясь по месту жительства в квартире дома 22 по улице Турку, совершил звонок на «01» и заявил о готовящемся взрыве здания администрации Фрунзенского района.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, горожанин согласился с предъявленным обвинением. А виновником произошедшего назвал алкоголь.

Мужчина получил 3 года в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что в 2018 году в отношении Смирнова был вынесен приговор по той же статье, тогда он сообщил о теракте в Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца приговорили к 3 годам колонии-поселения за ложное минирование.

новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга


 

Новости партнеров
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
За сутки на COVID-19 протестировали всего лишь 29 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 протестировали всего лишь 29 тысяч петербуржцев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Такси столкнулось с полицейской машиной на Новороссийской улице
Петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование
Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»
Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому
Названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней
Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян
Скорость и качество: Дрозденко проверил, как идут работы на Гостилицком шоссе
Как найти любовь всей жизни по гороскопу