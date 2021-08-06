В Петербурге оштрафовали гидроциклиста, сумевшего скрыться от полиции

Сотрудники транспортной полиции оштрафовали гидроциклиста, нарушившего правила плавания и пользования водными объектами в Финском заливе.
Гидроциклист вопреки запрету рассекал по Малой Невке в период с 9 до 12 часов, проигнорировав требования сотрудников правопорядка об остановке. В ходе преследования он причалил к берегу пляжа напротив Береговой улицы, бросил судно и скрылся.
Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, личность нарушителя установили — им оказался 29-летний местный житель, который взял гидроцикл на прокат.
В отношении мужчины составили административный протокол, а также выписан штраф в размере 4 тыс. рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водная полиция устроила погоню за гидроциклом на Малой Невке.