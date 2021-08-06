Россиянка выкинула собаку из окна из-за съеденных денег

Животное пообедало пятитысячной купюрой, за что было жестоко наказано.

В Калининграде женщина выбросила из окна собаку за то, что та съела пятитысячную купюру. Инцидент стал причиной для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными. Об этом сообщают РИА Новости сегодня, 6 августа.

Все случилось в поселке Прибрежный на окраине Калининграда еще в середине июля 2021 года. Там с пятого этажа выбросили пса за съеденные деньги. Подозреваемой стала женщина, которую попросила присмотреть за собакой сестра. Известно, что животное погибло на месте из-за серьезности полученных травм, а обвиняемой грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хозяева не знают, что есть животным после запретов Россельхознадзора. Надо сказать, что ситуация с ввозом в Россию импортных кормов для животных постепенно все же стабилизируется.