«Нам хана»: хозяева не знают, что есть животным после запретов Россельхознадзора

Владельцы животных в панике не знают, чем кормить своих любимцев. Фото: pixabay.com

Владельцы животных в панике не знают, чем кормить своих любимцев. Фото: pixabay.com

Ситуация с ввозом в Россию импортных кормов для животных постепенно стабилизируется. Ряд стран получил разрешение сроком на три месяца. Для некоторых владельцев питомцев локальные меры проблему не решают. Запрет, прежде всего, касался лечебных кормов. Во многих случаях найти аналог непросто. Любители хвостатых заваливают производителей вопросами и сетуют на чиновников. Россельхознадзор же разводит руками в ожидании, когда изготовители начнут выполнять их требования.

Все началось в марте, когда Россельхознадзор запретил ввозить корма и кормовые добавки американской компании Alltech, в которых нашли незарегистрированные ГМО-компоненты. Следом под запретом оказались производители и из других стран, в том числе Испании, Нидерландов, Британии, Германии.

Незарегистрированные компоненты ГМО были не единственной причиной запрета. Дело в том, что, несмотря на обращения Россельхознадзора, представители ветеринарных органов других стран, как оказалось, не проводили систематические проверки кормов на безопасность и качество и не предоставляли необходимых документов.

Пока чиновники разбираются с бумажками, страдают животные и, конечно же, их владельцы. Запрет коснулся специальных кормов, рассчитанных на определенные группы животных, например, щенков, котят и кормящих, а также профилактических, диетических и лечебных кормов. Последние помогают бороться, в том числе с мочекаменной болезнью, болезнью печени и другими. В России такие корма не производят.

«Скажу честно: когда запрет только ввели, у нас и владельцев животных была паника, — рассказывает Gazeta.SPb генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова, — Все боялись, что мы лишимся кормов навсегда. Наладить их производство в России в короткий срок нереально».

Надо сказать, что паника среди владельцев животных, — более чем ожидаемая реакция. Подобрать корм, который и поможет хвостатому, и придется ему по душе, — задача сложная. Если пес или кот привык к своему питанию, перевести его на другое будет непросто.

Так, под запретом оказались такие корма как Happy Dog, Happy Cat, Edel Cat, Brit, Rinti, Hill’s и другие. На сайтах сетей зоомагазинов многие из них сопровождаются комментариями «закончился» или «нет в наличии».

Производителя корма Hill’s обеспокоенные владельцы домашних животных каждый день заваливают сообщениями в социальных сетях. Ответ производитель дает один: делаем все, что можем.

«К сожалению, продукты нашей компании, которые Вас интересуют, также попали под эти ограничения. На это время согласуйте, пожалуйста, с Вашим ветеринарным врачом временные рационы на замену», — предлагает производитель.

Как отметила Татьяна Колчанова, ситуация начинает постепенно стабилизироваться. Некоторые страны, например, Германия, Нидерланды и Испания все-таки получили временно разрешение на ввоз в Россию своих кормов от некоторых предприятий.

«Мы поняли, что нужно содействовать процессу предоставления компетентными органами других стран данных для Россельхознадзора. Мы попросили своих импортеров, а те своих производителей наладить эту работу. Кроме того, мы обратились в союзы предпринимателей, которые объединяют производителей кормов и кормовых добавок разных стран, чтобы те также помогли разрешить эту проблему. На наши просьбы уже откликнулись из Великобритании, Испании и Нидерландов», — уточнила генеральный директор Союза предприятий зообизнеса. Она добавила: в союзе надеются на то, что проблемы удастся разрешить в течение трех месяцев.

Владельцам питомцев, по всей видимости, остается пока лишь носиться по ветеринарным врачам, ища замену, и шерстить страницу за страницей в Интернете в поисках подходящего корма, — все это для того, чтобы любимый член семьи остался здоровым или хотя бы живым.

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